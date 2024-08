La pulce non ha ancora recuperato dal problema alla caviglia emerso durante la finale di Copa America

Lionel Messi non è stato convocato dal suo allenatore Gerardo Martino per la partita degli ottavi di finale dell‘Inter Miami contro i campioni della MLS 2024, Columbus Crew, nella Coppa delle Leghe. La stella argentina non ha ancora recuperato dall’infortunio del 14 luglio, quando è uscito per un problema alla caviglia destra durante la vittoria dell‘Argentina contro la Colombia nella finale di Coppa America (1-0). L’Inter Miami è il campione in carica della Leagues Cup, torneo che riunisce 16 squadre della MLS (Lega Nordamericana) e del Campionato Messicano, con eliminazione diretta a partire dagli ottavi. Creata nel 2019, la Coppa delle Leghe è alla sua quarta edizione.

