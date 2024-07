L'attaccante dell'Inter è andato in gol al minuto 112. Messi fuori al 21' della ripresa per un infortunio alla caviglia

L’Argentina ha vinto la Copa America 2024 battendo ai supplementari la Colombia 1-0. L’Albiceleste è diventata così la prima nazionale a vincere consecutivamente due edizioni del torneo continentale e un Mondiale. Decisiva la rete di Lautaro Martinez, entrato proprio ai supplementari al posto di Alvarez, al minuto 112 su splendido assist di Lo Celso. La partita è iniziata con oltre un’ora di ritardo a causa dei disordini scoppiati fuori dall’Hard Rock Stadium di Miami: gli organizzatori hanno fatto entrare migliaia di persone senza biglietto, lasciando fuori persone che avevano regolarmente un ticket per la finale. Non si registrano comunque feriti. Per l’Argentina si tratta della 16a Copa America messa in bacheca. La partita di Lionel Messi è finita al 21′ della ripresa per un infortunio alla caviglia.

