Proposto ai rossoneri un prestito con diritto di riscatto per 17 milioni in totale

Juventus ancora alla ricerca di un rinforzo per la difesa dopo il fallimento della trattativa per acquistare Todibo dal Nizza. E, tra i nomi allo studio del ds Giuntoli, c’è anche quello del milanista Pierre Kalulu: Fabrizio Romano riporta che i bianconeri avrebbero già presentato un’offerta ufficiale ai rossoneri. La formula proposta è quella del prestito a 3 milioni di euro con un diritto di riscatto da 14 milioni. In corso anche le trattative con il giocatore che, secondo Sky Sport, non si opporrebbe al passaggio a Torino dato che nel Milan non ricoprirebbe un ruolo da titolare. Il centrale francese classe 2000 ha giocato lo scorso anno 11 partite in totale tra campionato e coppe europee con il Milan, ma è stato a lungo fuori a causa di due diversi infortuni.

