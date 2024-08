Il difensore del Nizza sarebbe vicino a passare al West Ham per 40 milioni

Sembra essere sfumato l’arrivo di Jean-Clair Todibo alla Juventus: il difensore francese del Nizza sarebbe vicino a passare in Inghilterra al West Ham. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, i due club avrebbero raggiunto l’accordo per il trasferimento sulla base di un affare da 40 milioni di euro complessivi, e i londinesi avrebbero anche ottenuto il sì del giocatore. Il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli sarà dunque costretto a ripiegare su un piano B e, stando alle indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, tra le opzioni disponibili ci sarebbe quella del prestito dall’Arsenal del polacco Jakub Kiwior, vecchia conoscenza del calcio italiano.

Chi è Jakub Kiwior

Il difensore polacco classe 2000, infatti, ha giocato per una stagione e mezza in Serie A con la maglia dello Spezia, nelle stagioni 2021/22 e 2022/23, prima di passare a gennaio dello scorso anno ai Gunners. Con i londinesi, Kiwior ha totalizzato in totale 27 presenze in Premier League con due gol e sette presenze in Champions League. Difensore centrale di ruolo, il polacco è capace di giocare anche terzino sinistro o mediano grazie alla sua buona tecnica e visione di gioco. Forte nei duelli aerei, è abile anche nella fase di costruzione dal basso.

