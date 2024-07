Il presidente dell'Inter commentando il progetto per la ristrutturazione di San Siro

“Ci sono persone dedicate che stanno affrontando questo tema che come sapete lo stadio è tema molto importante per noi: tutto a tempo debito”. Così il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, a margine della presentazione del francobollo celebrativo per lo Scudetto della seconda stella, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano un commento sul progetto presentato ai club da Webuild per la ristrutturazione di San Siro a Milano.

