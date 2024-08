Il capitano Nerazzurro è tornato ad allenarsi in vista del prossimo campionato di Serie A

Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez è rientrato in Italia per prendere parte alla preparazione della squadra in vista del prossimo campionato di Serie A. Il club nerazzurro ha salutato l’arrivo dell’attaccante argentino al centro sportivo di Appiano Gentile con un video pubblicato su X. Il numero 10 è tornato dopo aver vinto la Copa America con l’Albiceleste ed essersi concesso un periodo di riposo.

