L'attaccante è stato il calciatore più giovane di sempre a esordire in Serie A

Primo contratto da professionista per Francesco Camarda. Il giovane attaccante della Nazionale Under 19 ha firmato un’intesa col Milan fino al 30 giugno 2027. Camarda il 25 novembre 2023, a 15 anni 8 mesi e 16 giorni è diventato il calciatore più giovane di sempre a esordire in Serie A, nella gara casalinga del Milan contro la Fiorentina. Vanta una seconda presenza a San Siro contro il Frosinone.

