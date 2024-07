In rete Zeroli e Camarda che sigla una doppietta. Azzurri qualificati aritmeticamente per il Mondiale Under 20 in Cile

Grazie alla vittoria per 3-0 sull’Irlanda del Nord agli Europei U19 la Nazionale italiana è aritmeticamente qualificata alle semifinali e contestualmente anche al Mondiale U20 che si giocherà in Cile nel 2025 (quarta partecipazione consecutiva). In rete Zeroli e Camarda (unico 2008 di tutto l’Europeo), che segna una doppietta a cavallo fra primo e secondo tempo.

Northern Ireland 0-3 Italy Zeroli’s opener and a double from Camarda earn Italy three points 🇮🇹#U19EURO pic.twitter.com/jzHYtuE24l — UEFA U19 EURO (@UEFAUnder21) July 18, 2024

