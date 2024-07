Il neo allenatore si presenta alla stampa

È ufficialmente iniziate l’era di Alessandro Nesta come nuovo allenatore del Monza. L’ex difensore è stato infatti presentato alla stampa. Accanto a lui l’ad dei brianzoli, Adriano Galliani. “Fare il calciatore è un vantaggio, ma se non studi non cresci, Monza è l’occasione della mia vita e voglio sfruttarla al massimo. Ora sta a me”, ha detto il neo allenatore che, pungolato da un giornalista, ha parlato anche di come giocherà il suo Monza e della ‘costruzione dal basso’. “Credo che bisogna capire fino a che punto puoi farla, se uno è stressato, un calciatore o un portiere, dopo un po’ allenti non vai a estremizzare le cose. Se si può fare si fa, la costruzione dal basso non è una cosa per farsi vedere belli, deve essere una cosa efficace, se diventa un pericolo non la si fa”.

