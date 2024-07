Galliani: "Berlusconi sarebbe contento"

A Monza oggi è il giorno di Alessandro Nesta. Salutato Raffaele Palladino, ora alla Fiorentina, la società brianzola è pronta ha presentato ai tifosi il nuovo allenatore in conferenza stampa.

Galliani: “Berlusconi sarebbe contento di Nesta al Monza”

“Berlusconi è sempre con me, in Senato sono seduto proprio nel suo posto. E ogni mattina che mi alzo penso a cosa avrebbe fatto lui, è stato il mio maestro di vita e sono sicurissimo che è contento della scelta di Alessandro Nesta“. Lo ha detto l’ad Adriano Galliani nel corso della conferenza stampa di presentazione di Alessandro Nesta come nuovo allenatore del Monza. “C’era una short list di tre allenatori e abbiamo scelto Nesta. Con Berlusconi il Monza è arrivato in Serie A, cosa che non era mai successo. La promozione è stata la sua ultima grande gioia. Siamo qui per onorare la sua memoria“, ha aggiunto.

“Perché Nesta? Lo abbiamo scelto perché dopo un sacco di analisi sullo stile di gioco degli allenatori messi nel mirino, abbiamo capito che quello più simile al gioco di Palladino era proprio Nesta”, ha affermato Galliani. “C’era una short list di tre allenatori e abbiamo scelto Nesta. Sono molto contento perché se una squadra non vuole cambiare decine di giocatori, che ha fatto bene con uno stile di gioco, è giusto scegliere un tecnico che abbia quel credo calcistico. Ecco perché oggi Nesta è qui”, ha aggiunto l’ad del Monza.

Nesta: “Stupendo essere al Monza, ho lavorato tanto e sono pronto”

“Per me significa molto essere qui, ho lavorato molto e spero di essere preparato per la Serie A. Lavorare con il dottor Galliani è un piacere, ma anche una responsabilità doppia e la sento. Vedo la mano del presidente Berlusconi, basta pensare al centro sportivo che è tanta roba”, ha detto Alessandro Nesta nel corso della conferenza stampa di presentazione. “Galliani per ora non mi ha chiesto niente, sono passati venti anni e siamo qui per un’altra conferenza di presentazione. Insieme abbiamo vinto e perso tanto, siamo caduti e ci siamo rialzati. Con lui c’è un rapporto bellissimo ed è stupendo essere qui“, ha aggiunto.

Nesta: “Costruzione dal basso? Sì, ma in modo efficace”

Nesta: “Monza occasione della vita, voglio sfruttarla al massimo”

“Fare il calciatore è un vantaggio, ma se non studi non cresci, Monza è l’occasione della mia vita e voglio sfruttarla al massimo. Ora sta a me”, ha aggiunto Nesta. “La prima cosa che ho chiesto a Palladino quando l’ho chiamato è che ha fatto troppi punti, ma in realtà ha lavorato benissimo ed è dura per chi arriva dopo”, ha aggiunto. “La squadra l’anno scorso ha dato il meglio con la difesa a cinque ma siamo aperti a tutto, lo capiremo insieme al mio staff. Oggi non facciamo proclami e cercheremo di metterli nelle condizioni migliori”, ha detto Nesta.”Ho sentito Maldini qualche tempo fa, abbiamo parlato anche del Monza, ma non di Daniel”, ha aggiunto a proposito del possibile ritorno di Maldini Jr al Monza.

