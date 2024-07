Le parole di Zlatan Ibrahimovic durante la conferenza di presentazione di Paulo Fonseca

Zlatan Ibrahimovic torna a parlare di mercato e lo fa in occasione della presentazione del nuovo allenatore del Milan, Paulo Fonseca. “Zirkzee è il passato, nuovi acquisti arriveranno. Ne stiamo parlando, non c’è ancora niente di definito ma qualcuno arriverà”, ha detto l’ex centravanti rossonero. “La realtà e le voci che giravano non sono la stessa cosa, sono i procuratori che creano e che risolvono i problemi”, ha aggiunto a proposito sempre dell’agente del centravanti olandese del Bologna che ha chiesto commissioni altissime per il trasferimento del giocatore.

Milan deve anche fare spazio in rosa

“Non dobbiamo solo acquistare, è importante anche fare spazio per consentire al mister di non avere troppi giocatori”, ha continuato Ibra che ha poi rassicurato i tifosi sul futuro di Theo Hernandez. “Theo è un giocatore del Milan, sappiamo che è molto felice qui e con il nuovo allenatore avrà più spazio di giocare come piace a lui. Non sono preoccupato, andrà molto bene”.

Con Fonseca nuova avventura

Proprio parlando del nuovo allenatore, Ibra ci ha tenuto a dargli un bevenuto ufficiale: “Finalmente è qui. Oggi ci sarà anche il primo allenamento a Milanello. Siamo molto contenti, oggi siamo qui per parlare di presente. E’ parte della nostra strategia, che stiamo studiando. Siamo molto carichi e abbiamo tanta fame di iniziare questa nuova avventura”

