Così l'ex calciatore del Milan a margine della presentazione del libro ‘C’è solo un presidente. Silvio Berlusconi, ritratto di un sognatore’

“Zirkzee è giovane, ancora all’inizio della sua carriera. Bisogna aspettare per capire quanto è forte, non posso dire che diventerà un grande ma sicuramente ha qualità. Se il Milan vuole vincere la Coppa ed essere importante in Europa deve scegliere dei buoni giocatori. Camarda è un buon giocatore pieno di talento, ma non bastano uno o due per fare la differenza, servono quattro o cinque giocatore per fare la differenza”. Così Marc Van Basten a margine della presentazione del libro ‘C’è solo un presidente. Silvio Berlusconi, ritratto di un sognatore’, a Milano.

