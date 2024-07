Il presidente nerazzurro: "Infortunio Buchanan? Ci dispiace, ma è giovane si riprenderà facilmente"

“Siamo campioni in carica e come tali dobbiamo difendere questo titolo. Ma la cosa più importante è rilevante è che siamo l’Inter e quando l’Inter partecipa a una competizione deve sempre ottenere il massimo”. Così il nuovo presidente dell’Inter Beppe Marotta, a margine dell’evento di presentazione del nuovo logo della Serie A targato Enilive. “Infortunio Buchanan? Ci dispiace, ma è giovane si riprenderà facilmente. Le informazioni che abbiamo sono di un intervento chirurgico riuscito molto bene, quindi speriamo di averlo tra quattro mesi” è invece la riposta sulle condizioni di Buchanan del dirigente, che poi ha parlato anche di mercato: “Per quanto riguarda Marcos Alonso e Gudmundsson penso di escluderli in questo momento, perché l’organico che abbiamo è già di per sé forte”. Sulla nazionale Marotta invece afferma: “Si riparte con Gigi Buffon e si riparte da Spalletti. Non è giusto fare tutti i giudici, ma fare autocritica e accettare le critiche sì. Qualcosa non è andato nel verso giusto, ma siamo un movimento che deve tutelare quello che è un patrimonio e nel patrimonio ci metterei dentro dirigenti e allenatori”. Infine una battuta su Lautaro Martinez: “Sta manifestando le qualità che aveva sin da ragazzo. Gli mancava esperienza, l’ha trovata. Gli mancava autorevolezza, l’ha trovata. Non a caso è anche il nostro capitano e leader della squadra”.

