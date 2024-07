Il tecnico torna in panchina dopo essere stato esonerato dal Lecce nella passata stagione

Roberto D’Aversa è il nuovo allenatore dell’Empoli. Il tecnico, fa sapere la società toscana in una nota, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Oltre a mister D’Aversa, entreranno a far parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra Salvatore Sullo, nel ruolo di allenatore in seconda, Marco Piccioni, collaboratore tecnico, Luigi Turci, preparatore dei portieri, Danilo Massi e Riccardo Ragnacci preparatori atletici.

Il tecnico 48enne la passata stagione era stato esonerato dal Lecce per aver dato una testata all’attaccante dell’Hellas Verona Thomas Henry al termine della partita di Serie A giocata contro i veneti il 10 marzo scorso. Inoltre il giudice sportivo gli aveva inflitto quattro giornate di squalifica e un’ammenda di 10mila euro.

