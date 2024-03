Il tecnico del club di Serie A è stato esonerato dopo l'episodio

Il giudice sportivo ha inflitto quattro giornate di squalifica e un’ammenda di 10mila euro a Roberto D’Aversa per avere colpito con una testata al volto il calciatore del Verona Thomas Henry. Il tecnico è stato esonerato dal Lecce dopo l’episodio. Per Henry una giornata di stop e ammonizione “per comportamento non regolamentare in campo” e “per avere inoltre, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria creando una situazione di tensione”.

Oltre a Henry, sono altri otto i giocatori squalificati per un turno dal giudice sportivo. Si tratta di Nehuen Perez (Udinese), Lameck Banda (Lecce), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Josh Doig e Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Jacopo Fazzini (Empoli), Grigoris Kastanos (Salernitana), Stefano Sabelli (Genoa). Multe al Lecce (8.000 euro), Genoa e Sassuolo (2.000).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata