L'allenatore dei giallorossi si è reso protagonista di una testata all'indirizzo dell'attaccante dell'Hellas Verona Thomas Henry

“Dopo i fatti avvenuti al termine della gara Lecce – Verona” il club pugliese comunica “di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Roberto D’Aversa. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto”. È quanto si legge in una breve nota della società giallorossa. D’Aversa si è reso protagonista ieri nello scontro salvezza vinto 1-0 dai veneti in campionato di una testata all’indirizzo dell’attaccante dell’Hellas Thomas Henry.

