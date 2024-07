0-0 dopo 120 minuti con Ronaldo che fallisce un penalty. Poi dagli 11 metri Diogo Costa compie 3 parate. Per Cr7 e compagni ora c'è la Francia

Il Portogallo va ai quarti di Euro 2024 eliminando la Slovenia solo dopo i calci di rigore. I 90 minuti regolamentari e l’extra-time finiscono 0-0. Al 105′ Cr7 sbaglia un rigore per la grande parata di Oblak. Poi nella sfida dagli 11 metri sbaglia Ilicic mentre Cristiano non fallisce una seconda volta. Il portiere lusitano Diogo Costa prende anche i penalty di Balkovec e Verbic, poi Bernardo Silva regala la vittoria per 3-0 ai portoghesi che nei quarti affronteranno la Francia

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata