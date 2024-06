La Nazionale dei Tre leoni affronterà la Svizzera nei quarti

L’Inghilterra è ai quarti di finale di Euro 2024. La nazionale del Ct Southgate ha battuto 2-1 dopo i tempi supplementari la Slovacchia nella gara giocata a Düsseldorf. Rammarico per il ct slovacco Calzona. La Slovacchia infatti era passata in vantaggio con un gol di Schranz al 25′ e ha tenuto fino ai secondi finali del match quando Bellingham ha trovato il gol dell’1-1 in rovesciata. A inizio supplementari il gol del sorpasso inglese firmato da Kane. L’Inghilterra ai quarti affronterà la Svizzera che ieri ha eliminato l’Italia.

