Spalletti sceglie Scamacca per l'attacco e Fagioli a centrocampo. Mancini in difesa al posto di Calafiori

Al via il match tra Svizzera e Italia valido per gli ottavi di finale di Euro 2024. Tutti gli aggiornamenti sul match IN DIRETTA.

Fine primo tempo

Finisce il primo tempo con la Svizzera ancora in vantaggio. Nessuna reazione apparente da parte degli azzurri, anzi gli elvetici sono andati vicini al raddoppio con una punizione di Rieder che ha preso il palo.

36esimo minuto: vantaggio Svizzera con Freuler

Dopo aver dominato territorialmente per gran parte del primo tempo, la Svizzera è passata in vantaggio al 36esimo minuto. Il gol di Remo Freuler, con un inserimento in area e un destro nell’angolino basso a destra di Donnarumma.

Le formazioni

Il Ct dell’Italia Luciano Spalletti va all’assalto dei quarti di finale di Euro 2024 scegliendo il 4-3-3 con Mancini al posto di Calafiori in difesa. C’è Bastoni che ha recuperato dalla febbre delle ultime ore. In mezzo Fagioli parte titolare al posto di Jorginho. Davanti Scamacca torna titolare con Chiesa ed El Shaarawy al debutto nel torneo. La Svizzera risponde con il 3-4-2-1 con Embolo prima punta.

Queste le formazioni ufficiali di Svizzera-Italia, gara degli ottavi di finale di Euro 2024 che si giocherà all’Olympiastadion di Berlino:

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler, Rieder; Vargas, Ndoye; Embolo.

Ct: Yakin.

A disposizione: Mvogo, Kobel, Stergiou, Elvedi, Zakaria, Okafor, Steffen, Zuber, Zesiger, Sierro, Duah, Shaqiri, Jashari, Amdouni.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Barella, Fagioli, Cristante; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy.

A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Dimarco, Cambiaso, Gatti, Buongiorno, Frattesi, Jorginho, Pellegrini, Folorunsho, Zaccagni, Raspadori, Retegui.

Arbitro: Marciniak (POL).

Spalletti: “Riusciti a passare turno, ora niente calcoli”

“Noi sentiamo un po’ la pressione, la viviamo. Quando siamo finiti in questo girone c’era il rischio reale di uscire perché tutti sapevano che sia Spagna che Croazia erano due ‘clienti’ scomodi. Ora che siamo riusciti a passare il turno non ci sono calcoli da fare: è visibile quello che puoi creare con la qualità, la volontà, l’esperienza e la gioventù, tutte cose che noi abbiamo”. Così a Sky il Ct dell’Italia, Luciano Spalletti, a pochi minuti dalla sfida contro la Svizzera. “Se tutta l’Italia è nuovamente davanti a una partita che si giocherà a Berlino è merito di questi ragazzi – ha detto ancora Spalletti -. Loro devono sentire la nostra fiducia perché loro ci hanno riportato dentro lo spogliatoio dello stadio di Berlino”. Sull’emozione della gara Spalletti ha poi aggiunto: “Questa emozione me la sono cercata da bambino, perché ero sempre presente a veder passare i pullman anche delle squadre di Serie B e Serie C. Sognavo come tutti i bambini di poter arrivare a vestire la maglia di una squadra forte, della nazionale nessuno se lo sarebbe mai immaginato, ma ora che ne faccio parte sono doppiamente felice”.

