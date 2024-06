Azzurri in campo sabato alle 18 contro la Svizzera. Francia, Spagna, Germania e Portogallo dall'altro lato

Con le ultime partite dei gironi si è delineato il tabellone degli ottavi di finale di Euro 2024 e si sono definite le sfide del prossimo turno. Italia nella parte del tabellone con Inghilterra e Olanda. Gli azzurri affronteranno la Svizzera sabato 29 alle ore 18. Dall’altro lato ci sono Spagna, Germania, Francia, Portogallo e Belgio, cinque delle 6 teste di serie al momento del sorteggio.

Round of 16 set ✅

🏆 Sim the KO stage and choose who wins EURO 2024 ⬇️#EUROpredictor | #Betano

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 26, 2024