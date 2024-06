La Nazionale di Kiev eliminata per la differenza reti. Slovacchia-Romania finisce 1-1, entrambe agli ottavi

Ucraina-Belgio 0-0, in una gara valida per la terza e ultima giornata del gruppo E a Euro 2024. Con questo risultato il Belgio si qualifica come secondo del girone e affronterà la Francia negli ottavi, l’Ucraina è invece eliminata nonostante i 4 punti per la differenza reti.

Finisce in parità Slovacchia-Romania 1-1, nell’altra gara valida per la terza e ultima giornata del gruppo E a Euro 2024. Le reti di Duda al 24′ e di R. Marin su rigore al 37′. Con questo risultato la Romania si qualifica come prima del girone e affronterà negli ottavi una tra Slovenia ed Olanda. La Slovacchia si qualifica come terza, invece, grazie alla differenza reti e troverà negli ottavi una tra Inghilterra e Spagna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata