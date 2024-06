Oggi la sfida con l'Austria

Berlino si tinge di arancione: i tifosi dell’Olanda invadono le strade della capitale tedesca per l’ultima partita del Gruppo D di Euro 2024. Oggi (martedì) è in programma il match contro l’Austria. La Nazionale olandese è in testa al girone con quattro punti, al pari della Francia, e ha bisogno di un punto per essere sicura di raggiungere le fasi ad eliminazione diretta del torneo.

