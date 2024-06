La rete nel finale per concludere la rimonta. Nel primo tempo Buska aveva illuso i biancorossi

L’Olanda supera 2-1 in rimonta la Polonia nel match valido per la prima giornata del gruppo D di Euro 2024. La selezione biancorossa, priva in attacco del leader Lewandowski, si porta avanti al 16′, alla prima opportunità, con un colpo di testa di Buska sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Zielinski. Al 29′ Gakpo – il più pericoloso tra i suoi – pareggia i conti grazie a un tiro deviato. Nella ripresa gli Orange ribaltano la partita al 38′ grazie alla zampata del neo entrato Weghorst, che al primo pallone toccato fulmina Szczesny e regala tre punti preziosi all’Olanda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata