L'ex tecnico del Venezia sostituisce Juric

E’ ufficiale: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore del Torino. Lo comunica il club granata. “Il Torino Fc – si legge in una nota – è lieto di annunciare che dal primo luglio 2024 la guida tecnica della prima squadra sarà affidata a Paolo Vanoli. L’allenatore ha firmato un contratto biennale”.

Il tecnico 51enne, reduce dall’esperienza a Venezia – dove in due stagioni ha condotto i lagunari dal penultimo posto in Serie B fino alla recente conquista della Serie A – sostituisce Ivan Juric. “Il presidente Urbano Cairo accoglie Paolo Vanoli con il più cordiale ‘benvenuto al Torino’ e con un grande in bocca al lupo. Buon lavoro, Sempre forza Toro!”, conclude la nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata