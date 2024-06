Stasera in campo Scozia-Svizzera alle 21.00

La prima giornata di ciascun girone di Euro 2024 è conclusa. Oggi, mercoledì 19 giugno, ha inizio il secondo turno, che per alcune squadre potrebbe già essere decisivo per il passaggio agli ottavi di finale o per l’eliminazione. Lo sarà sicuramente nel caso di Croazia-Albania, il match di apertura alle 15.00 al Volksparkstadion di Amburgo. Le due Nazionali, avversarie nel gruppo dell’Italia, hanno perso la prima partita e sono in cerca dei primi punti per non dover abbandonare i Campionati Europei.

Alle 18.00, invece, la Germania cerca il bis contro l’Ungheria all’Allianz Arena di Monaco, dopo l’esaltante 5-1 rifilato alla Scozia. In chiusura, alle 21.00 in campo proprio gli scozzesi, che al RheinEnergieStadion di Colonia affronteranno la Svizzera.

Euro 2024, le partite di ieri

Solo due match in scena nella giornata di ieri, martedì 18 giugno. Nella prima sfida, la Turchia cala il tris contro la Georgia: nel primo tempo Mikautadze risponde al vantaggio turco dell’ex Sassuolo Muldur, poi la stella del Real Madrid Arda Guler e Akturkoglu chiudono i giochi nella ripresa.

Esordio con tre punti anche per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani faticano di più del previsto contro la Repubblica Ceca, finendo addirittura sotto nel punteggio con la rete di Provod al 62′. Immediata la reazione dei portoghesi, che sette minuti più tardi riacciuffano il pareggio grazie all’autorete di Hranác e poi, in pieno recupero al 92′, trovano la vittoria grazie al gol di Francisco Conceição.

