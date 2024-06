Vittoria in rimonta per Cristiano Ronaldo e soci

Il Portogallo sorride al fotofinish nell’esordio a Euro 2024. A Lipsia, in Germania, Cristiano Ronaldo e soci battono la Repubblica Ceca 2-1 in rimonta nella prima giornata del gruppo F. Vantaggio ceco di Provod al 62′, poi un’autorete di Hranac al 69′ pareggia momentaneamente i conti e in pieno recupero Francisco Conceiçao (92′) firma il raddoppio definitivo.

