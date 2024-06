Segnano Muldur, Arda Guler e Aktürkoglu. Momentaneo pareggio georgiano con Mikautadze

La Turchia ha battuto 3-1 la Georgia nella prima giornata del gruppo F di Euro 2024. A Dortmund la squadra di Montella in vantaggio con Muldur al 25′, pareggio georgiano con Mikautadze al 32′. Nella ripresa, nuovo vantaggio turco con rete di Arda Guler al 65′. Finale convulso con assedio della Georgia che colpisce un palo in pieno recupero prima della rete del 3-1 finale realizzata in contropiede a porta vuota da Aktürkoglu. Il ct turco Vincenzo Montella festeggia così il suo 50esimo compleanno portandosi in testa alla classifica del girone in attesa del match tra Portogallo e Repubblica Ceca.

