Si comincia con Romania-Ucraina alle 15.00

Quarto giorno di gare a Euro 2024. Si comincia alle 15.00 con la prima partita del gruppo E tra Romania e Ucraina, in campo a Monaco di Baviera. Il match sarà arbitrato dallo svedese Glen Nyberg. Alle 18, invece, sarà la volta del Belgio di Romelu Lukaku, che sfiderà la Slovacchia di Calzona a Francoforte, sotto la direzione di Umut Meler. Infine, esordio per la Francia alle 21.00: “les Bleau” giocheranno allo stadio di Dusseldorf contro l’Austria. L’arbitro sarà Jesus Gil Manzano, in una sfida tra attaccanti nerazzurri, Thuram contro Arnautovic.

Euro 2024, esordio ok per l’Inghilterra

Nelle partite giocate domenica, invece, non delude l’Inghilterra che, grazie alla rete di Jude Bellingham al 13′ del primo tempo, non ha mancato l’esordio vincente contro la Serbia. Nell’altro match del girone, Slovenia e Danimarca non sono andate oltre l’1-1, con Janza che ha risposto a Christian Eriksen, in gol a tre anni dal malore a Euro 2021. Nel gruppo D, invece, l’Olanda ha sconfitto la Polonia per 2-1: gol di Gakpo e Weghorst, con il momentaneo 1-1 polacco siglato da Buksa.

