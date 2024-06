Gli ultrà si sono scontrati lanciandosi delle sedie fuori da un ristorante addobbato con bandiere serbe

La polizia tedesca è intervenuta per disperdere alcuni tifosi che sono rimasti coinvolti in una rissa prima del match tra Inghilterra e Serbia in programma a Gelsenkirchen per la prima giornata del gruppo C di Euro 2024. Come mostrano alcuni video pubblicati sui social gli ultrà si sono scontrati, lanciandosi delle sedie, fuori da un ristorante addobbato con bandiere serbe. Le forze dell’ordine sono intervenute in tenuta antisommossa buttando per terra almeno un uomo. Non è chiaro se nello scontro siano rimasti coinvolti tifosi inglesi o se qualcuno sia rimasto ferito. Un tifoso serbo ha raccontato all’Associated Press di aver visto un gruppo di persone lanciare bicchieri e pietre fuori da un bar del centro. La partita tra Inghilterra e Serbia di questa sera è considerata ad alto rischio dalla polizia: è previsto l’arrivo a Gelsenkirchen di circa 20mila tifosi inglesi e di 10mila tifosi serbi. Allo stadio verrà servita solo birra leggermente alcolica per ridurre il rischio di tafferugli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata