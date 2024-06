Le autorità tedesche temono scontri tra fan, ma per il momento l'atmosfera è pacifica e festosa

Domenica sera all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen si disputa il match tra Inghilterra e Serbia, valido per il gruppo C di Euro 2024. Le autorità tedesche temono scontri tra i tifosi in una gara considerata ad alto rischio, ma i supporter inglesi e serbi hanno per il momento invaso le strade della città della Renania Settentrionale e la fan zone in modo pacifico e festoso, tra cori e pinte di birra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata