L'appello dell'attaccante dell'Inter e dei Bleus, da sempre attivo contro il razzismo: "La situazione è molto grave"

L’appello di Marcus Thuram, attaccante dell’Inter e della nazionale francese, in vista delle elezioni legislative in Francia, contro l’estremismo di destra del Rassemblement National di Marine Le Pen: “Dobbiamo dire a tutti di andare a votare. Come cittadino dobbiamo lottare quotidianamente affinché il RN (Rassemblement national) non vinca”, ha detto Thuram in conferenza stampa dal ritiro dei Bleus in vista dell’esordio a Euro 2024. Il partito di Le Pen è stato il primo alle ultime elezioni europee ed è il favorito per le elezioni politiche indette dal presidente Emmanuel Macron per il prossimo 30 giugno dopo aver sciolto il Parlamento in seguito alla sconfitta elettorale. “La situazione è molto, molto grave“, ha detto l’attaccante, come riporta l’Equipe. Thuram è da sempre impegnato in prima linea contro il razzismo. Sulla scelta di Macron di andare a nuove elezioni, il calciatore nerazzurro ha detto: “L’ho saputo dopo la partita contro il Canada. Nello spogliatoio eravamo tutti un po’ scioccati. Questa è la triste realtà della nostra società oggi. Ci sono messaggi che passano ogni giorno in televisione per far passare questo partito. Come ha detto Ousmane (Dembélé, ndr), dobbiamo dire a tutti di andare a votare. Come cittadino, che si tratti di te o di me, dobbiamo lottare quotidianamente affinché il RN non vinca”.

“Spero che tutti in squadra condividano la mia opinione”

“Nella squadra francese, penso, anzi spero, che tutti condividano la mia stessa opinione. Capisco che alcuni dicano che dobbiamo andare a votare, ma non credo che sia sufficiente dirlo. Dobbiamo anche dire come siamo arrivati fin qui e la gravità della situazione“, ha aggiunto Thuram. “Siamo in un Paese libero e ognuno dovrebbe fare ciò che ritiene giusto. Sono davanti a voi e dico certe cose. Gli altri magari non lo dicono ma, ripeto, non ho dubbi che tutti la pensino come me“, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata