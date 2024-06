Insieme a lui Roberto Benedetti, Chiara Grassi e Laura Santoro

A seguito delle dimissioni presentate da quattro componenti della Covisoc, a valere dal 30 giugno 2024, la Figc ha provveduto a pubblicare un bando per l’integrazione della stessa Commissione ricevendo 73 manifestazioni di interesse. Verificata la sussistenza dei requisiti di base, il Consiglio ha provveduto a nominare Tommaso Miele (presidente), Roberto Benedetti, Chiara Grassi e Laura Santoro (componenti). I nuovi membri si aggiungono a Giuseppe Marini. Lo comunica la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Chi è Tommaso Miele

Tommaso Miele, 68 anni, nato ad Aquino (FR), è Presidente aggiunto della Corte dei conti. Attualmente è anche Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con sede in Roma, nonché Magistrato preposto al Servizio Massimario e Rivista della Corte dei conti e Direttore della Rivista della Corte dei conti. Dal 28 novembre 2018 è iscritto nell’Elenco speciale annesso all’Albo dei Giornalisti. Dal 2012 al 2015 è stato Presidente dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti.

Nel corso della carriera nella magistratura della Corte dei conti ha ricoperto posti di funzione sia in sede di controllo che in sede di giurisdizione. È stato estensore di circa 8.000 sentenze, di cui alcune estremamente significative sul piano giurisprudenziale.

Dal 2011 al 2016 è stato magistrato della Corte dei conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria di Eur Spa ai sensi dell’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e dal 1° gennaio 2019 al 31 luglio 2022 è stato magistrato della Corte dei conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell’Agenzia del Demanio. Dal 25 luglio 2022 è magistrato della Corte dei conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria di Leonardo Spa ai sensi dell’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Dal 2012 al 31 dicembre 2016 è stato Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, dove è stato anche professore a contratto presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia. Dal 2016 è Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell’Università degli Studi del Molise per il qua driennio 2016-2020, incarico rinnovato per il quadriennio 2021-2024, e dal 2017 è altresì Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli per il quadriennio 2017 2020, incarico rinnovato per il quadriennio 2021-2024. Ha svolto altresì incarichi di collaborazioni ministeriale. In particolare, è stato Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Sanità e consigliere giuridico della Presidenza del Consiglio dei ministri (1998 1999). Ha inoltre svolto incarichi di studio su conferimento di diversi ministri.

Dal 7 luglio 2015 al 31 dicembre 2015, su conferimento del Consiglio Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), è stato Commissario Straordinario della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro).

