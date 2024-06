Il cantautore rapper nel ritiro della Nazionale alla vigilia del debutto

Alla vigilia dell’inizio di Euro 2024, i Campionati Europei di Germania 2024, contro l’Albania a Dortmund, Rocco Hunt è andato in visita al ritiro della Nazionale Italiana a Iserloh. Il rapper come in bocca al lupo ha intonato per i giocatori negli spogliatoi il suo nuovo singolo “Musica Italiana”.

“Sono molto felice di essere venuto a portare il mio saluto agli Azzurri. Qui in Germania ho trovato un calore incredibile dalla comunità italiana, esattamente quello di cui parlo nella canzone, quello che ci fa sentire a casa ovunque. Che sia un bell’Europeo e un’estate di musica italiana per tutti”, ha detto Hunt.

