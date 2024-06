Omaggio a Beckenbauer prima dello show musicale

Tutto pronto per l’inizio di Euro 2024. I Campionati Europei di calcio si terranno in Germania, dal 14 giugno al 14 luglio, con l’Italia del ct Luciano Spalletti che si presenta da campione in carica, dopo la vittoria nella finale di Wembley contro l’Inghilterra nel 2021.

Euro 2024, Germania-Scozia il match d’esordio

Euro 2024 si aprirà con i padroni di casa della Germania, che scenderanno in campo contro la Scozia all’Allianz Arena di Monaco di Baviera alle 21.00. Prima del fischio di inizio, però, si terrà come di consueto la grande cerimonia di inaugurazione, partire dalle 20.30 circa.

Previsto un omaggio a Franz Beckenbauer, il campione tedesco scomparso lo scorso 7 gennaio. La vedova della leggenda della Nazionale tedesca e del Bayern Monaco, Heidi Beckenbauer, porterà il trofeo dell’Europeo sul terreno di gioco, accompagnata da un video celebrativo che racchiuderà i momenti più iconici della carriera del “Kaiser”. Una volta concluso l’omaggio, inizierà il classico show musicale, affidato questa volta al trio italiano Meduza, al cantante statunitense Ryan Tedder, frontman dei One Republic, e all’artista tedesca Leony. Il loro brano “Fire”, pubblicato lo scorso 13 maggio, è diventato la colonna sonora di Euro 2024.

