Dopo il polpo Paul, un nuovo animale si cimenta nelle previsioni dei match

(LaPresse) Dopo il celeberrimo polpo Paul, nel mondo animale c’è un nuovo Nostradamus dei pronostici del calcio. È Bubi l’elefante che si è cimentato nelle prime previsioni dei match di Euro 2024, al via in Germania il 14 giugno. Il pachiderma chiaroveggente, tra l’altro di origini italiane, ha calciato una palla in una porta contrassegnata con la bandiera tedesca, prevedendo con sicurezza la vittoria della Germania contro la Scozia nella partita di apertura di Euro2024. In cambio del suo pronostico Bubi si potuto godere un ottimo secchio d’orzo

