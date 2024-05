In gol Baldanzi, Abraham, Angeliño, Dybala e Azmoun

La Roma chiude la stagione calcistica 2023/24 con il sorriso superando per 5-2 il Milan in un’amichevole disputata a Perth in Australia. Per i giallorossi hanno segnato Baldanzi, Abraham, Angeliño, Dybala e Azmoun, mentre per il Milan (guidato da Daniele Bonera in attesa dell’allenatore che prenderà il posto di Stefano Pioli per la prossima stagione) i gol sono stati di Theo Hernandez e Okafor. Un’altra sconfitta in campo internazionale rimediata dai rossoneri contro la squadra di De Rossi dopo il (ben più pesante) doppio confronto ai quarti di Europa League.

