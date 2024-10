L'ex capitano rossonero: "Bisogna trovare continuità"

(LaPresse) – “Domani è una partita bella e importante perché dobbiamo far punti dopo le prime due andate male, speriamo di trovare continuità”. Lo ha detto il vicepresidente onorario del Milan Franco Baresi a margine della presentazione del progetto ‘In Gioco per il Futuro’ in vista della gara di Champions League contro il Bruges in programma domani sera alle 18.45. “Quest anno mi hanno ricordato che sono passati 50 anni da quando sono arrivato al Milan nel ‘74, sono volati, sono stati anni belli e intensi. “Cosa manca al Milan in Europa? La continuità è fondamentale nel calcio, fare prestazioni ti aiuta ad avere fiducia e stima, fare risultati aiuta i giocatori, l’ambiente, la squadra, e trasmette entusiasmo. Milan da Champions? Se sta bene ha qualità importanti e tutti insieme si può far bene”, aggiunge Baresi.

