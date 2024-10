Sull'account in inglese della società bianconera l'annuncio del colpo di mercato, poi la smentita

Un acquisto annunciato con tanto di post social e foto, il tutto a mercato chiuso. “Benvenuto alla Juventus, Arda Guler“, si legge in un post sul profilo X in inglese del club bianconero. Peccato però che si tratti di una notizia falsa, con la stessa Juventus che precisa sul suo profilo italiano che “il nostro account inglese è stato hackerato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @juventusfcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema”.

