L'ex portiere dei Bianconeri: "Club vuole progetto ambizioso"

Gigi Buffon è entusiasta per il futuro della Juventus, che la prossima stagione potrebbe essere guidata da Thiago Motta. “Quello che ha dimostrato in questi anni, perché secondo me anche a La Spezia ha fatto un piccolo capolavoro, è il risultato di un allenatore che ha qualcosa di speciale”, ha detto l’ex portiere della Nazionale ai premi Globe Soccer Europe Awards. “La Juve probabilmente, volendo cercare di dare nuova linfa al progetto, un progetto ambizioso quando prendi un allenatore simile, anche suggestivo, secondo me ha avuto il coraggio anche di rischiare”, aggiunge l’ex portiere bianconero, che però sottolinea come “secondo me è un rischio calcolato”. “Sai, di speciali nella storia ce ne possono essere anche più di uno e sicuramente a oggi Thiago, per il percorso fatto, sta dimostrando di essere speciale”, scherza infine Buffon, a chi gli faceva notare che l’aggettivo speciale era stato già usato per un altro grande allenatore.

