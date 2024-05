L'allenatore spagnolo al Globe Soccer Forum: "Iniziare un percorso di continuità"

“Tanto lavoro e voler fare bene le cose, lottando per i tifosi, la città e la società. Però alla fine è andata bene e siamo contenti”. Così a LaPresse Cesc Fàbregas, raccontando la sua esperienza da allenatore promosso in Serie A, a margine del suo intervento al Globe Soccer Forum, in Sardegna, organizzato in occasione della prima edizione europea dei Globe Soccer Awards. “L’obiettivo è chiaro: fare una buona squadra, essere intelligenti e fare i passi piano piano. Abbiamo una visione a 6-7 anni, per questo dobbiamo iniziare dal basso e costruire una cosa solida” spiega il campione spagnolo, che poi chiarisce: “l’obiettivo per la stagione prossima è rimanere in Serie A e così iniziare un percorso di continuità, alzando il livello anno dopo anno”. “Credo in una cosa, che è lavorare, lavorare, lavorare sempre al meglio possibile”, ribadisce l’allenatore del Como, che poi saluta così i suoi tifosi: “Voglio solo dire grazie per essere con noi”.

