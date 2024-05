Per Carlo Ancelotti è la seconda Liga della carriera

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è campione di Spagna per la 36esima volta nella sua storia. Per il tecnico di Reggiolo è la seconda Liga della carriera dopo quella vinta due anni fa. Il titolo per i Blancos, nel pomeriggio vincitori sul Cadice, arriva con quattro giornate di anticipo grazie alla vittoria del Girona sul Barcellona per 4-2 nel posticipo. Il Girona si impone in rimonta grazie alle reti di Dovbyk, alla doppietta di Portu e di Gutierrez. Non bastano al Barça i gol nel primo tempo di Christensen e del solito Lewandowski. Con questi tre punti il Girona scavalca il Barcellona al secondo posto salendo con 74 punti a -13 dal Real Madrid campione.

