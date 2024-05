Torino, 3 mag. (LaPresse) – Un punto a testa per Torino e Bologna nell’anticipo della 35/a giornata di Serie A. Si chiude sullo 0-0 la sfida disputata all’Olimpico Grande Torino, caratterizzata da poche occasioni. Per i granata è il terzo pari a reti inviolate consecutivo in casa, gli emiliani continuano la corsa per ottenere il pass Champions. Nel primo tempo i padroni di casa colpiscono un palo con Sanabria, nella ripresa Skorupski è attento su Ilic. In classifica i granata salgono a 47 punti, il Bologna difende il quarto posto raggiungendo quota 64.

