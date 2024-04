Almeno 300mila persone hanno invaso le strade di Milano per celebrare lo scudetto

Sono durati fino a notte fonda, a Milano, i festeggiamenti dei tifosi dell’Inter per la conquista dello scudetto, il 20esimo nella storia del club nerazzurro. Almeno 300mila persone hanno invaso le strade del capoluogo lombardo per celebrare la squadra, artefice di un campionato straordinario. I tifosi si sono riversati poi in Piazza Duomo per aspettare l’arrivo di giocatori, staff tecnico e dirigenza, dopo la tradizionale parata sui bus scoperti, per il saluto dalla Terrazza Duomo 21.

