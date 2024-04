I bus scoperti dei nerazzurri sono arrivati in Piazza Duomo intorno alle 23

Sono arrivati con un paio d’ore di ritardo sul piano previsto, ma alle migliaia di tifosi che dalle prime ore del pomeriggio hanno riempito Piazza Duomo a Milano fino all’ultimo centimetro non è importato. Dopo un percorso di circa 5 km da San Siro partito alle 16 dopo il match con il Torino, i bus scoperti dell’Inter sono arrivati in piazza intorno alle 23 di domenica per far entrare nel vivo la festa Scudetto della seconda stella, e subito il cielo si è colorato con fumogeni e fuochi d’artificio. Delirio per i fan nerazzurri, che hanno intonato cori per i propri idoli, e festa che è proseguita per tutta la notte. Secondo le stime della Questura, tra gli spettatori allo stadio, lungo il percorso e in piazza Duomo, all’evento hanno partecipato più di 350mila tifosi nerazzurri.

