Post su Instagram degli ultrà rossoneri contrari al nome di Lopetegui come nuovo tecnico: "Le voci relative al futuro allenatore ci fa capire come manchino le ambizioni"

Gli ultrà del Milan si fanno sentire a meno di una settimana dal derby perso che ha regalato ai rivali dell’Inter lo scudetto e dopo le tante voci che vogliono lo spagnolo Julen Lopetegui – un profilo per i tifosi non proprio esaltante – come futuro allenatore al posto di Stefano Pioli.

“La stagione volge al termine – si legge in un comunicato pubblicato su Instagram dalla Curva Sud – e la mediocrità che l’ha contraddistinta per quasi tutta la durata, ha lasciato spazio ad un finale funesto e disastroso che, come se non bastasse, è stato amplificato ancor di più dalle scellerate dichiarazioni di qualche dirigente nonché dalle voci relative al nome del futuro allenatore che ci fanno capire ancora una volta di più come l’ambizione di rivivere i tempi che furono, non sia prerogativa primaria di questa società”. Poi l’avvertimento del tifosi più caldi: “Signori la pazienza è finita! Il Milan non è un prodotto su cui speculare e Milano non è una piazza che si accontenta di partecipare. Il Milan ha alle spalle un popolo che per storia e tradizione è abituato ad essere nel gotha del calcio mondiale. Se questa proprietà pensa di essere all’altezza di queste prerogative e lo dimostrerà con fatti concreti (e la scelta del nuovo mister ci farà già capire molto), continuerà a godere del sostegno instancabile di un popolo follemente innamorato. Se cosi non fosse dimenticatevi di vivere Milano come isola felice, come avete fatto fino ad oggi.. Sempre col Milan nel cuore!”

