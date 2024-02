L'indiscrezione riportata dalla trasmissione 'El Chiringuito de Jugones'

Una voce che ha del clamoroso dalla Spagna a poche ore dall’inizio della sfida tra Napoli e Barcellona: negli ultimi due mesi l’allenatore dei catalani, Xavi Hernandez, avrebbe avviato una sorta di ‘caccia alle streghe’ all’interno dello spogliatoio perché convinto che al suo interno ci sia una ‘talpa’ che fa trapelare ai media informazioni che dovrebbero restare private. E per trovare la “spia” Xavi avrebbe convocato una riunione e chiesto ai membri del suo staff di consegnargli il cellulare in modo da poter vedere le loro chat Whatsapp e accorgersi se ci fossero conversazioni con giornalisti. L’indiscrezione è stata riportata da Javi Miguel della popolare trasmissione spagnola ‘El Chiringuito de Jugones’. Secondo quanto affermato da Miguel, proprio per evitare fughe di notizie, le riunioni più importanti di Xavi con la squadra negli ultimi mesi sarebbero state fatte senza la presenza di altri membri dello staff. Inoltre, il tecnico avrebbe chiamato al telefono personalmente alcuni giornalisti per chiedere loro quale fosse la sua fonte.

