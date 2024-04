Dopo Totti anche l'ex milanista e pallone d'oro parteciperà al mondiale che si terrà in Messico, dal 26 maggio all'8 giugno

la Kings League annuncia un altro ex Seria A che farà parte della competizione mondiale che si terrà in Messico, dal 26 maggio all’8 giugno: l’ex milanista e pallone d’oro, Andriy Shevchenko. Dopo Francesco Totti che farà parte della competizione mondiale che si terrà in Messico, dal 26 maggio all’8 giugno:

Tra i migliori giocatori della storia del calcio, con 496 partite e più di 200 gol per squadre come la Dinamo Kiev, il Milan e il Chelsea, Sheva torna a giocare in una competizione mondiale. L’ex stella sarà presente in Messico per guidare la squadra ucraina UA Steel, con uno dei content creator ucraini più famosi, Leb1GA, che conta più di 700.000 follower su Instagram e 300.000 sul suo account Twitch.

Come se non bastasse, la Kings World Cup fa il suo secondo annuncio: lo stadio dei “Rayados”, il BBVA Monterrey, sarà il palcoscenico delle Final Four in cui le squadre finaliste si affronteranno per conquistare l’ambito trofeo.

