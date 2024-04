Così l'ex campione azzurro intervenuto alla presentazione alla stampa per il rilancio di Antera

“All’Italia manca pochissimo, spero che Spalletti possa fare un buon lavoro e togliersi le soddisfazioni che si merita. La Nazionale è in fase di preparazione, Spalletti ha la preparazione per scegliere i giocatori che rappresenteranno l’Italia. Bisogna dare il tempo alla Nazionale di lavorare in pace”. Così Roberto Baggio intervenuto alla presentazione alla stampa per il rilancio di Antera in qualità di brand ambassador. “Una Nazionale che si presenta ad una competizione così importante partiamo dal presupposto che darà tutto, il lavoro che andranno a fare determinerà cosa riusciranno a fare”, ha concluso Baggio.

