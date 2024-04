Per lui nessuna giornata di squalifica. Lo ha deciso il giudice sportivo

L’esultanza post derby sventolando una bandiera della Lazio con un topo al centro costa al difensore della Roma Gianluca Mancini solo una multa di 5mila euro. Per Mancini nessuna giornata di squalifica. Lo ha deciso il giudice sportivo, “ricevuta dalla Procura federale la documentazione richiesta da questo giudice”, compresi gli atti dell’indagine aperta d’ufficio dalla procura Figc dopo il match che la Roma ha vinto 1-0 contro la Lazio all’Olimpico proprio grazie a un gol di Mancini. Il difensore è stato punito, come si legge nelle motivazioni, per avere “sventolato un vessillo offensivo nei confronti della tifoseria della squadra avversaria durante i festeggiamenti post-gara sotto la propria curva”.

