Sorride il calcio spagnolo nella seconda serata dedicata all’andata dei quarti di finale di Champions League. L’Atletico Madrid regola 2-1 in casa il Borussia Dortmund. La squadra di Simeone chiude il primo tempo in vantaggio di due reti grazie alle marcature di De Paul al 4′ e Lino al 32′. I gialloneri accorciano le distanze nella ripresa con Haller all’81’. Gol e spettacolo a Parigi dove il Barcellona viola il campo del Psg 3-2. Partita ricca di ribaltamenti di fronte: apre le marcature per i catalani Rafinha al 37′ ma ad inizio ripresa i parigini ribaltano il punteggio per effetto delle reti di Dembelé al 48′ e Vitinha al 51′. Il Barcellona non demorde e trova il pareggio ancora con Rafinha al 62′ prima della rete decisiva ad opera di Kristensen al 77′.

